Galatasaray’ın Türkiye Kupası’ndaki namağlup serisi devam etti!

Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki namağlup serisini 7 maça çıkardı.

Son olarak kupada 29 Şubat 2024'te Fatih Karagümrük'e mağlup olan Galatasaray, sonrasında organizasyonda çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i resmi maçlarda üst üste 4. kez mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, son 3 Süper Lig maçında RAMS Başakşehir'i 2'şer kez 2-1, 1 kez de 2-0 mağlup etti. Bu maçı 1-0 kazanan Galatasaray, böylece rakibini üst üste 4 resmi maçta yenmeyi başardı.