Griezmann’ı ister misiniz?

Orta sahaya kaliteli bir transfer hedefleyen Galatasaray, hücum gücünü de zenginleştirmek için fırsat kolluyor. Atalanta'dan Lookman'ı listesinde tutan sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın yüksek maliyeti nedeniyle geri adım atarken menajerlerin Atletico Madrid'de oynayan Antoine Griezmann'ı teklif ettiği belirtildi.
Bu sezon İspanyol kulübünde yedeğe düşen Fransız yıldızın düzenli forma giyeceği bir takıma gitmeyi istediği öğrenildi. G.Saray'ın da diğer alternatiflere göre hareket edeceği belirtildi.
Asıl mevki forvet arkası olan 34 yaşındaki oyuncu forvet ve kanatlarda da görev alıyor.