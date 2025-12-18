Özbek’ten divan’da sert çıkış!

Galatasaray'ın aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un kongre üyeleri tarafından eleştirilmesinin doğru olmadığını söyleyen Başkan Dursun Özbek konuşmasında, "Mal, mülk elden gitti' diyenler var. Bunların farklı amaçlarla söylendiğinin farkındayım. Çünkü bunu söyleyenler de yönetimde bulundular. Üyeleri yanlış bir şekilde bilgilendirmek, Galatasaray'a katkı sağlamıyor. Özellikle Okan Buruk hocamız için söylenen şeylerdenrahatsızlık duydum. Kendisi sonderece başarılı. Üç senedir şampiyon oluyoruz.Takdir edilmesi gereken bir başarımızvar. Onun ulu orta şekilde eleştirilmesidoğru değil. Hele ki mücadelemizdevam ederken bu şekilde eleştirilmesiuygun değil" diye konuştu.