Özbek'ten divan'da sert çıkış!
Giriş Tarihi: 18.12.2025

Özbek’ten divan’da sert çıkış!

Özbek’ten divan’da sert çıkış!
  • ABONE OL
Galatasaray'ın aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un kongre üyeleri tarafından eleştirilmesinin doğru olmadığını söyleyen Başkan Dursun Özbek konuşmasında, "Mal, mülk elden gitti' diyenler var. Bunların farklı amaçlarla söylendiğinin farkındayım. Çünkü bunu söyleyenler de yönetimde bulundular. Üyeleri yanlış bir şekilde bilgilendirmek, Galatasaray'a katkı sağlamıyor. Özellikle Okan Buruk hocamız için söylenen şeylerden rahatsızlık duydum. Kendisi son derece başarılı. Üç senedir şampiyon oluyoruz. Takdir edilmesi gereken bir başarımız var. Onun ulu orta şekilde eleştirilmesi doğru değil. Hele ki mücadelemiz devam ederken bu şekilde eleştirilmesi uygun değil" diye konuştu.

Özbek’ten divan’da sert çıkış!
