Türkiye Kupası’nda dünün diğer maçları

Ç.RİZESPOR DERVİŞOĞLU İLE FARKA GİTTİ

Türkiye Kupası C Grubu maçında iki Süper Lig temsilcisi karşılaştı. Çaykur Rizespor, Halil Dervişoğlu'nun 4 golle yıldızlaştığı mücadelede sahasında Gaziantep FK'yı 5-2 mağlup etti. A Spor'dan canlı yayınlanan maçta ev sahibinin golleri 1, 20, 60'da penaltı ve 70. dakikalarda Halil Dervişoğlu ile 64'te de Emrecan Bulut'tan geldi. Konuk ekipte ise 37'de Sorescu ve 90+1'de Semih Güler ağları buldu. Grubun bir sonraki müsabakasında Karadeniz ekibi, Erzurum'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. SPOR SERVİSİ

OLİMPİYAT'TA KAZANAN YOK

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Fatih Karagümrük ile Trendyol 1. Lig takımı İstanbulspor 0-0 berabere kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Son derece kısır geçen maçın 82'nci dakikasında Karagümrük atağında Fofana'nın kafayla indirdiği topu Demir Mermerci eliyle durdurdu. Hakemin penaltı noktasını gösterdiği pozisyonda VAR'da yapılan uzun inceleme sonrası elle oynamadan önce Fofana'nın ofsaytta olduğu belirlendi. Penaltı kararı geçersiz sayıldı. Mücadelede golsüz sonuçlandı. İki ekip sahadan birer puanla ayrıldı. SPOR SERVİSİ

BİR KUPA İKİ ELDİVEN! FARK 19!

TRABZONSPOR ile Alanya'nın karşı karşıya geldiği kupa maçı ilginç manzaraya sahne oldu. Bordo-mavililerin 19 yaşındaki kalecisi Onuralp, A takımda ikinci resmi maçına da kupada çıkarken, Akdeniz ekibinin Brezilyalı file bekçisi Victor'un yaşı ise 38 idi. İki eldiven arasındaki yaş farkının 19 olması dikkat çekerken, Türkiye Kupası'nda futbolun farklı bir cilvesi yaşandı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Karşılaşmada tribünlerin büyük bir bölümü boş kaldı. Son oynanan Beşiktaş maçında tamamen dolan stadyumda oluşan boşluk dikkat çekti.