Bunu yapan TFF 10 yıl hatırlanır!

Teknik direktör Okan Buruk, yoğun fikstür nedeniyle rotasyona gittiklerini ve bazı isimlerden de olumlu dönüş aldıklarını söyledi. Kupada galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı: "Genç oyuncular oynamalı. Tüm dünya ikinci takımları kullanıyor. Kiraya giden oyuncular daha kötü şekilde geri dönüyor. Acilen TFF'ye sesleniyorum.Almanya, Portekiz, İspanya böyle. Oyuncu yetiştiren liglerde bu var. Buna bir an önce başlamalıyız. Bunu başlatan TFF başkanı, 10 sene sonra bile hatırlanır" ifadelerini kullandı.