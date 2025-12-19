Gaziantep FK, Burak Yılmaz’ı açıkladı!

Gaziantep Havalimanı'nda kulüp idarecileri ve taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılanan Yılmaz akşam saatlerinde sporcularla birlikte antrenmana çıktı. 15 Aralık günü yaptığı bir açıklamayla Gaziantep FK teknik direktörlüğünden istifa eden ve İstanbul'a giden Burak Yılmaz, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın devreye girmesiyle kararından vazgeçmişti. Yılmaz, 3 günlük aranın ardından yeniden kente geldi. Gaziantep Havalimanı'nda taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılanan Yılmaz tesislere geçerek sporcularla buluştu.

Kulüp tesislerine giderek akşam antrenmanına katılan Yılmaz, Pazartesi günü deplasmanda ligin ilk yarısının son karşılaşması olan Başakşehir maçında takımının başında olacak. Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 1-0 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıklamış ve ertesi gün de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kulüpten "Kaldığımız yerden devam, Gaziantep Yılmaz" başlıklı paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İmza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Sayın Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz."

