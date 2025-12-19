Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kocaelispor ile Antalyaspor başkanlarından dostluk vurgusu!
Giriş Tarihi: 19.12.2025 20:27

Kocaelispor ile Antalyaspor arasında oynanan maçta kulüpler arasındaki dostluk mesajları dikkat çekti.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Kocaelispor - Antalyaspor maçı öncesi iki kulübün başkanları dostluk mesajı verdi.

Maçın başlamasına sayılı dakikalar kala iki kulübün başkanları Kocaeli Stadyumu'nun zeminine indi. Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul ve Antalyaspor Kulüp Başkanı Rıza Perçin günün anısına birbirine çiçek takdim etti. Ardından Durul, Perçin'e günün anısına özel olarak hazırlanan formayı hediye etti.

Dostluk görüntüleri sahanın tamamı gezilerek tribünlerin selamlanmasıyla sürdü. Başkanların ardından her iki takımın tribün liderleri de birbirlerine çiçek verdi.

