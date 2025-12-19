Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF'den Ecmel Sarıalioğlu'na başsağlığı
Giriş Tarihi: 19.12.2025 17:40

TFF'den Ecmel Sarıalioğlu'na başsağlığı

1. Lig Kulüpler Birliği ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun annesinin vefat etmesi sonrası TFF'den başsağlığı mesajı yayımlandı.

AA
TFF’den Ecmel Sarıalioğlu’na başsağlığı
  • ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig Kulüpler Birliği ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun vefat eden annesi Sebahat Sarıalioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"1. Lig Kulüpler Birliği ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun annesi Sebahat Sarıalioğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet; Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu'na, ailesine, yakınlarına ve İstanbulspor camiasına başsağlığı dileriz."

Merhume Sebahat Sarıalioğlu'nun cenazesi, yarın Trabzon'un Of ilçesinde bulunan Çarşıbaşı Büyük Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
TFF'den Ecmel Sarıalioğlu'na başsağlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz