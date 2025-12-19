TFF’den Ecmel Sarıalioğlu’na başsağlığı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig Kulüpler Birliği ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun vefat eden annesi Sebahat Sarıalioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"1. Lig Kulüpler Birliği ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun annesi Sebahat Sarıalioğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet; Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu'na, ailesine, yakınlarına ve İstanbulspor camiasına başsağlığı dileriz."

Merhume Sebahat Sarıalioğlu'nun cenazesi, yarın Trabzon'un Of ilçesinde bulunan Çarşıbaşı Büyük Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedilecek.