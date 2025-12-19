Zihniyet ve niyet değişmeli!

Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi Halil Umut Meler, İstanbul'a gelirken basın mensuplarıyla sohbet etti. Kulüplerin yabancı VAR hakemi taleplerini değerlendiren Meler, "Bunun tek başına çok büyük değişiklikler yaratacağını düşünmüyorum. Asıl önemli olan zihniyeti ve niyeti değiştirmek. Türkiye'de kulüpler başarısızlık anlarında en kolay hakemleri suçluyor" diye konuştu. Meler, Trabzon-Beşiktaş derbisinde El Bilal Toure'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili soru üzerine de "Pozisyonu detaylı şekilde takip etmediğim için net bir yorum yapmam doğru olmaz. Ancak bu tür pozisyonlarda uygulanan protokoller oldukça farklılık gösterebiliyor. Özellikle el ile oynama konularında da kural kitabında birçok madde var ve bu maddeler sık sık güncelleniyor. Bazı eski meslektaşlarımız güncellemeleri yakından takip etmiyor. Gaziantep maçında VAR hakemiydim. Sanırım Beşiktaş'ın tepkisi bu yüzden. Kuralları herkes kendine göre yorumluyor. Beşiktaş maçına çıkmak bende bir baskı oluşturmuyor" ifadelerini kullandı.

ÇOK DEĞERLİ BİR UYGULAMA

HALİL Umut Meler, TFF'deki bir uygulamadan da bahsetti: "Bildiğim kadarıyla bir sistem var. Süper Lig kulüpleri de bu sisteme dahil olabiliyor. Maç görüntülerinde hakem hataları kırmızı, doğru kararlar yeşil bantla gösteriliyor ve detaylı bir şekilde açıklanıyor. Bu gerçekten çok değerli ve faydalı bir uygulama."