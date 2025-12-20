Beşiktaş, Rizespor engelini tek golle geçti!

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Rizespor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Cihan Aydın düdük çaldı. Beşiktaş, Rizespor karşısında 1-0'lık skorla kazandı.
Beşiktaş'ın ve maçın tek golünü 64. dakikada Milot Rashica kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 29'a yükseltti. Rizespor ise 18 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Abraham.
Rizespor: Erdem Canpolat, Mithat Pala, Sagnan, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Augusto, Rak-Sakyi, Sowe.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Sowe'un geriye pasında topu önüne alan Laci'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
21. dakikada Djalo'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Abraham'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda açıyı daraltan kaleci Erdem Canpolat, topu iki hamlede kontrol etti.
30. dakikada soldan kullanılan kornerde penaltı noktası yakınında Rak-Sakyi'nin vuruşunda Orkun Kökçü, top kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.
45+2. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sonuçlandı.
48. dakikada sol taraftan uzun kullanılan taç atışında penaltı noktası solunda topu alan Rak-Sakyi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
56. dakikada Olawoyin'in pasında topla buluşan Augusto'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
61. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
64. dakikada Kartal Kayra'nın derinlemesine pasında hareketlenen Rashica, ceza sahasında Mithat'tan sıyrılıp yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
72. dakikada sol taraftan Orkun'un ceza sahasına havadan pasında Cerny, topu tekte Rashica'nın önüne indirdi. Rashica'nın penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
90+1. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzak mesafeden köşeye giden şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
İÇ SAHADA 4 MAÇ SONRA İLK
Siyah-beyazlılar bu sonuçla 4 maç sonra iç saha galibiyetiyle tanıştı. Sezon başında evinde oynadığı ilk 3 mücadeleyi kazanan Kartal, daha sonra Dolmabahçe'de çıktığı 4 müsabakada galibiyete uzanamadı. Beşiktaş, bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Samsunspor ile Gaziantep FK'yla da berabere kaldı.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Dolmabahçe'deki son galibiyetini Kocaelispor'a karşı elde etmişti.
DJALO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki stoperi Tiago Djalo, müsabakanın 82. dakikasında sarı kart gördü ve ligde ikinci yarı oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düştü. Djalo, bu sezon ligde Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında da sarı kart görmüştü.
Mücadeleye 11'de başlayan Tiago Djalo, 90 dakika sahada kaldı.
LİGDE 2 MAÇ SONRA 3 PUAN
Süper Lig'de 2 haftadır galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisi karşısında kazanarak hasreti sonlandırdı. Ligde 15. haftada ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kalmıştı.
RASHICA'DAN BU SEZON BİR İLK
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. Siyah-beyazlılarda 29 yaşındaki kanat oyuncusu Milot Rashica, Karadeniz temsilcisi karşısında bu sezonki ilk lig golünü kaydetti.
Bu sezon 14'ü Trendyol Süper Lig, 3'ü Avrupa kupaları olmak üzere 17 maçta forma giyen Rashica, bu maça kadarki tek golünü UEFA Konferans Ligi Elemeleri Play-Off turu ilk maçında Lausanne'ye karşı atmıştı. Tecrübeli oyuncunun ligde de 2 asisti bulunuyor.
Müsabakaya 11'de başlayan Milot Rashica, 90 dakika sahada kaldı.