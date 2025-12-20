Beşiktaş’ta Milot Rashica’dan ilk gol sevinci!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. Siyah-beyazlılarda 29 yaşındaki kanat oyuncusu Milot Rashica, Karadeniz temsilcisi karşısında bu sezonki ilk lig golünü kaydetti.

Bu sezon 14'ü Trendyol Süper Lig, 3'ü Avrupa kupaları olmak üzere 17 maçta forma giyen Rashica, bu maça kadarki tek golünü UEFA Konferans Ligi Elemeleri Play-Off turu ilk maçında Lausanne'ye karşı atmıştı. Tecrübeli oyuncunun ligde de 2 asisti bulunuyor.



Müsabakaya 11'de başlayan Milot Rashica, 90 dakika sahada kaldı.