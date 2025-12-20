Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ta Rafa Silva’ya taraftardan ıslık! Sergen Yalçın'a tepki
Giriş Tarihi: 20.12.2025 21:23

Beşiktaş forması giyen Rafa Silva, Rizespor maçında taraftarların tepkisini çekti.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Rafa Silva'ya gösterilen tepki ön plana çıktı.

Rafa Silva, Beşiktaş'ta 48 gün sonra ilk kez bir maç kadrosuna dahil edildi.

Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı formayı giyen Rafa Silva, son 5 maçta kadroda yer almamıştı.

TARAFTARDAN TEPKİ

Beşiktaş tribünleri müsabaka öncesi oyuncu listesinin anons edildiği sırada Rafa Silva'yı ıslıkladı.

Rafa Silva, Rizespor maçı öncesi ısınma çalışmalarında boyunluk ve üstüne şapka takarak dikkat çekti. Portekizli futbolcu sadece gözlerini açıkta bıraktı.

"TAKIM NİYE OYNAMIYOR"

Öte yandan Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın'a da tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor" tezahüratlarında bulundu.

