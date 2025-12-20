Beşiktaş’ta Rafa Silva’ya taraftardan ıslık! Sergen Yalçın’a tepki

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Rafa Silva'ya gösterilen tepki ön plana çıktı.
Rafa Silva, Beşiktaş'ta 48 gün sonra ilk kez bir maç kadrosuna dahil edildi.
Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı formayı giyen Rafa Silva, son 5 maçta kadroda yer almamıştı.
TARAFTARDAN TEPKİ
Beşiktaş tribünleri müsabaka öncesi oyuncu listesinin anons edildiği sırada Rafa Silva'yı ıslıkladı.
Rafa Silva, Rizespor maçı öncesi ısınma çalışmalarında boyunluk ve üstüne şapka takarak dikkat çekti. Portekizli futbolcu sadece gözlerini açıkta bıraktı.