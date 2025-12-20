Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’tan iç sahada 4 maç sonra ilk galibiyet!
Giriş Tarihi: 20.12.2025 22:13

Beşiktaş'tan iç sahada 4 maç sonra ilk galibiyet!

Beşiktaş, Rizespor’u 1-0 mağlup etti ve ligde 4 maç sonra ilk iç saha zaferini elde etti.

Beşiktaş’tan iç sahada 4 maç sonra ilk galibiyet!
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 4 maç sonra iç saha galibiyetiyle tanıştı. Sezon başında evinde oynadığı ilk 3 mücadeleyi kazanan Kartal, daha sonra Dolmabahçe'de çıktığı 4 müsabakada galibiyete uzanamadı. Beşiktaş, bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Samsunspor ile Gaziantep FK'yla da berabere kaldı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Dolmabahçe'deki son galibiyetini Kocaelispor'a karşı elde etmişti.

Beşiktaş’tan iç sahada 4 maç sonra ilk galibiyet!
