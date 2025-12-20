Fenerbahçe’de Jhon Duran’dan Süper Lig’de 3. gol!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olurken Jhon Duran da 1 gole imza attı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Duran, Beşiktaş derbisiyle birlikte formasına kavuştu ve son 3 lig maçında ise 11'de başladı.21 yaşındaki forvet Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında attığı gollerin ardından bugün de gol sevinci yaşadı. Mücadelenin 75. dakikasında Marco Asensio'nun uzun pasını kontrol eden Duran, rakibinden sıyrılarak ceza sahasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.Jhon Duran, bugünkü golle ligde 3. gole ulaşırken, Avrupa kupalarında da 1 golü bulunuyor.