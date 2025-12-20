Fenerbahçe’de Tedesco’dan transfer ve Sadettin Saran cevabı! ’Şok olduk’

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, takımın son dönemdeki performansının çok iyi olduğunun altını çizdi.

Eyüpspor karşısında da iyi bir maç çıkardıklarını vurgulayan Tedesco, "Performansımızı çok öz güvenli şekilde sahaya yansıttık. Öz güvenli şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sezonun içinde kolay maç olmadı. Bugün de kolay olmadı. Eğer ikinci yarıda skor 2-1'e gelseydi daha zor olacaktı. Bu ligdeki her takım zorlu. Her takımın iyi ve kaliteli oyuncuları var. Bizim yolumuza devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hafta içinde Beşiktaş ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçına da değinen Tedesco, "Bir sonraki maçımız kupada Beşiktaş'a karşı. Zorlu ve iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Yapmamız gereken şey, hızlı şekilde toparlanıp o maça iyi şekilde hazırlanmak ve elimizdeki en iyi 11'le sahaya çıkmak."