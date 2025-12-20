Milot Rashica: “Forvet oynamaya alışkınım”

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Rizespor'u ağırladı. Kartal, mücadeleyi Milot Rashica'nın golüyle 1-0 kazandı. Maçtaki tek golü atan Kosovalı futbolcu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Rashica yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "3 puanı aldığımız için mutluyum. Reaksiyonu göstermemiz önemliydi. Mükemmel oynamamış olsak da hücum oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman hatalar oluyor. Daha çok gol atsak daha iyi olur. Taraftarımıza mücadele ettiğimizi, geliştiğimizi göstermek istedik.

"ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

Ben aslında forvet oynamaya alışkınım. Türkiye'de sağ kanat oynadım. Kariyerimde daha önce sol kanat, sol içi ve santrfor oynadım. Benim için daha iyiydi forvet oynamak, arkaya koşular atabildim. Takım arkadaşlarım da beni bu pozisyonlarda topla buluşturmaya çalıştı. Golü de böyle bulduk. Ben oynadığım her pozisyonda takımım için elimden gelenin en iyisini yaparım."