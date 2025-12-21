Alanyaspor, Karagümrük’ü 2 golle geçti! 7 maç sonra galibiyeti hatırladı...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi takım 2-0'lık skorla kazandı.
7 maç sonra kazanan Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 13. dakikada Hwang Ui-jo ile 58. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Bu sonucun ardından Alanyaspor, puanını 21'e yükseltirken, İstanbul ekibi 9 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek.