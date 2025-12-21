Sergen Yalçın, kadro sıkıntısına vurgu yarken, Rafa Silva hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu: "5 altyapı oyuncusuyla sahadaydık. Kolay değil, onlar için de zor. Oyuncu değiştirirken 10 dakika düşünüyoruz. Beşiktaş hocasıyım bu kadar düşünmemem lazım kenarda.Beklemediğimiz yerde bomba elimizde patladı.Bir sürü oyuncu sakatlandı, hamle şansı düşük. Kötü olacağını bekliyordum, işler iyi gitmez diye bekliyordum. Ancak kötünün de bir derecesi vardır. Ayakta kalmaya çalışıyoruz, düzeliyoruz, düzeleceğiz.Ara transfer için görüştüğümüz ve anlaştığımız oyuncular var.Ligin ilk yarısında çok acı çektik. Oyuncu değiştirirken ekiple 15 dakika kavga ediyoruz. Bu kadar zor olmamalı. İnşallah düzeleceğiz."Sergen Yalçın, dün akşam gördüğü sarı kartla ceza sınırına geldi.