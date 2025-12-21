Gözü rekorda

Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda ileri uçta forma giyecek Mauro İcardi, kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. Tangocu, rekor kırmak için sahaya çıkacak. Geçtiğimiz hafta Antalya ağlarını sarsan Arjantinli yıldız, ligde 59 gole ulaştı. Sarı-kırmızılıların efsanesi Gheorghe Hagi'yi (59) yakaladı ve kritik bir eşiğe geldi. İcardi, Kasımpaşa sınavında fileleri bir kez daha havalandırması halinde, Galatasaray tarihinde ligde en fazla gol atan yabancı futbolcu ünvanının tek başına sahibi olacak.G.Saray,bugün Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Alper Akarsu yönetecek. Aslan'da Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor. G.Saray'ın evinde bileği bükülmüyor. Oynadığı son 26 lig maçında mağlubiyet yaşamazkenBu süreçte 21 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken bu sezon ise 8 karşılaşmada 6 galibiyet- 2 beraberlik aldı.