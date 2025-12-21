Hüseyin Eroğlu: "Hedefimiz her zaman olduğu gibi sezon sonunda Süper Lig'de olmak"

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Eroğlu, şampiyonluk için kendilerini geliştirmeye ve galibiyetler almaya devam edeceklerini söyledi. Maça iyi hazırlandıklarını kaydeden Eroğlu, "Maç maçtan önce bizim için kritik bir hal almıştı, 3 puan bizim için yukarı tutunma, ilk için biz de varız demek konumunda bir maçtı. Maça iyi hazırlanmıştık, oyuncularla maçın her anını planladık, rakibin diğer maçlara oranla 5-4-1 savunmada bekleyişi vardı. Biz buna hazırlıklıydık. Özellikle ilk yarıda çok üretken oynadık. Topa sahip olduğumuz bölümlerde hücum opsiyonlarında çok başarılıydık. Sadece sonuçlandıramadık. Belki ilk yarı bir değil, çok farklı bir skor olabilirdi. Rakibe karşı üstün bir oyun sergiledik. Samsunspor'da birlikte şampiyon olduğum Szumski çok iyi oynadı, kendisini de tebrik ediyorum. Golü birden ikiye, üçe getirmememizden dolayı rakibin direnci devam ediyor. Belli bölümde geçişi yakalamak için savunma durumunda kaldık. İkinci yarı da direkten dönen top vardı, sonuçlandıramadık. Sonra Yusuf'un getirdiği sonradan oyuna giren Oğulcan'ın attığı golle 2-0'ı yakaladık. Bence önemli bir galibiyet. Rakip de önemli oyuncuları olan bir takım" dedi.

Eksikliklerinin farkında olduklarını ifade eden Eroğlu, "Yukarıya biraz daha yaklaştık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi sezon sonunda Süper Lig'de olmak. Bu doğrultuda maçın belli dakikalarını iyi oynuyoruz, bunu sonuca yansıtmak bazen istediğimiz gibi olmuyor. Ama iyi oynadığımız dakikaları arttırmak durumundayız. Her şeyi bir anda değiştiremeyiz. Oyuncularımı da kutluyorum, çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Gelen taraftarlarımız da maçın sonuna kadar bizi destekledi, teşekkür ederim. Sakaryaspor'a da başarılılar diliyorum" diye konuştu.

