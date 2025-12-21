Adliyede ifade verdikten sonra maçı izlemek için Olimpiyat Stadı'na gelen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Saran da ayağa kalkarak sarı-lacivertli tribünleri selamladı. Maçtan sonra yaptığı açıklamada taraftara teşekkür ederken şunları söyledi: "İyi ki bu camianın bir parçasıyım.Öncelikle destekleyenlere çok teşekkür ederim.İnşallah şampiyon olacağız ve onları mutlu edeceğiz. Benim hayatımdaki en büyük gurur bu camianın başkanı olmak. Onları şampiyon yapacağız.