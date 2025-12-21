Adliyede ifade verdikten sonra maçı izlemek için Olimpiyat Stadı'na gelen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Saran da ayağa kalkarak sarı-lacivertli tribünleri selamladı. Maçtan sonra yaptığı açıklamada taraftara teşekkür ederken şunları söyledi: "İyi ki bu camianın bir parçasıyım. Hayatımdaki en büyük onur ve gurur bu kulübün başkanı olmak.
Öncelikle destekleyenlere çok teşekkür ederim. Taraftarın, bana sahip çıkmasını ömrüm boyunca unutmayacağım.
İnşallah şampiyon olacağız ve onları mutlu edeceğiz. Benim hayatımdaki en büyük gurur bu camianın başkanı olmak. Onları şampiyon yapacağız. Ben biraz duygusal bir adamım. Hepinize teşekkür ederim.
"