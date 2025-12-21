Kayseri, Konya’yı son anda yakaladı

Süper Lig'in alt sıralarını ilgilendiren maçta Konyaspor, evinde Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Oyuna hızlı başlayan konuk ekip; ilk yarıda Mane ile yakaladığı pozisyonlarda kaleci Bahadır Güngördü'ye takıldı. Furkan'ın şutu da az farkla auta gitti.Ceza sahası içinde topu kontrol eden Bjorla, Umut Nayir'e pasını verdi. Oyuncunun bekletmeden yerden vuruşuyla Konya 1-0 öne geçti. 90+3'te Onugkha maçın skorunu ilan etti: 1-1. Bu sonuçla Konya'nın galibiyet hasreti 7, Kayseri'nin ise 3 maça çıktı.