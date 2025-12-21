Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: "2-3 transfer yapmak bizim için başarı"

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlayan Kocaelispor'da ibre salı günü oynanacak kupa maçına döndü. Yeşil-siyahlılar, bir günlük aranın ardından Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ligin ilk yarısını, transfer ve kupa maçlarını değerlendirdi.

"MAÇI KAZANARAK İLK YARIYI BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Kupada grup aşamasının başladığını belirten İnan, "Lig ve kupa olarak baktığımızda ilk yarının artık son maçı. Kupada ilk maçı evimizde oynayacağız. O yüzden bunu bir avantaj olarak görüyoruz. İnşallah kupaya galibiyetle başlamak istiyoruz. Dünü izinli geçirdik. Bugün maçın hazırlıklarına başlayacağız. Bu maçı kazanıp ilk yarıyı böyle bitirmek istiyoruz" dedi.

"KUPADA HEDEFİMİZ VAR"

Takımın Avrupa hedefleri için oldukça önem arz eden kupa maçındaki kadro seçimi için Selçuk İnan, "Tüm oyuncularımızı değerlendireceğiz. Tabii ki çok yorgun olan oyuncularımız var. Onları riske etmemek adına dinlendireceğiz. Oynaması gereken, şans vermemiz gereken oyuncular var ama en nihayetinde genel olarak baktığınızda takımdaki bütün oyuncular neredeyse aynı oranda süre aldılar, o yüzden as oyuncu ya da yedek oyuncu diye ayırt etmiyorum. En sağlam olan kimse, en güçlü takım kimse onlarla sahaya çıkacağız. Bu maçı önemsiyoruz. Gerçekten de kupada hedefimiz var" diye konuştu.

"AYRILIKLAR HER AN OLABİLİR"

Transfer konusunda yönetimle herhangi bir rapor sunup sunmadığı ve sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda İnan, "Rapor halinde değil, bir ilk görüşmemiz oldu tabii başkanımızla. 14 yabancı oyuncumuz var. Önce onları dinlemek lazım. Ayrılık talebi olacak mı, olmayacak mı onları bilmemiz gerekiyor. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Ama transfer yapmak sezon başı çok zordu, devre arasında iki katı daha zor. Çünkü elimizde oyuncularımız var. Hangi oyuncularımızın hangi durumda olacağını bilmiyoruz. Başkanımız da yapmış olduğumuz görüşmede ihtiyaç halinde nerelere transfer yapılır diye görüşmemiz oldu. Belli başlı oyuncular da var kafamızda. Netlik kazandıkça zaten sizinle paylaşacağız. Ama ben yine de tekrar edeyim. İyi bir takım takımımız var. İyi oyuncularımız var. Herkes canla başla mücadele ediyor. Hepsinden de son derece memnunum. Transferler sıcak oluyor. Ayrılıklar her an olabilir. Hep beraber göreceğiz, gelişmeleri sizlerle paylaşırım" ifadelerini kullandı.

"4 OCAK'TA ANTALYA'YA GİDİYORUZ"

Devre arası kamp programını da paylaşan başarılı genç teknik adam, "Antalya kampı neredeyse kesin gibi. Ayın 30'unda toplanacağız ve 4 Ocak'ta Antalya kampımız başlayacak. 5 gün buradayız. İyi bir kamp programı yaptık" şeklinde konuştu.

"2-3 TRANSFER BİZİM İÇİN BAŞARIDIR"

Mevcut kadronun ligin ikinci yarısında yeterli olup olmamasına dair 40 yaşındaki teknik adam, "14 yabancı oyuncumuz var. Bakalım, ne olacağını bilmiyoruz. Çok kolay işler değil. Cezamız var, Türk oyuncu konusunda. 5 transfer istesek de 5 transfer yapamayız. 2-3 transfer yapabilirsek ki bizim için başarıdır, o da yeterlidir bizim için. Oyuncularımıza güveniyoruz. Sezon başında oyuncuların geç gelmesi, henüz hazır olmaması dezavantajdı. Oyuncularımızı hazırlarken sakatlık riski olacağını biliyorduk ki yaşadık bunları da. Devre arasında daha temkinliyiz. Oyuncularımız bizimle beraber. İnşallah daha az sakatlığın olduğu ikinci yarı yaşarız" dedi.

"HİÇ BAHİS OYNAMADIM"

Selçuk İnan, transferde yabancı oyunculara yoğunlaşacaklarını belirtti. Hiç bahis oynamadığının altını çizen İnan, "Hayatımda hiç bahis oynamadım. Hayatımda hiç öyle bir şeyim hiç olmadı. Ekibimle de bu konuda hiç konuşma yapmadım. Zaten federasyon başkanımız bütün açıklamaları yaptı. Eğer bir suç varsa zaten adli makamlar da bu görülüyor. Daha önce de zaten görüşlerimi sizinle paylaştım. Ama transfer konusunda oyuncuların 'Türkiye'de bahis olayları var ve biz Türkiye'ye gelmek istemiyoruz' söylemiyle henüz karşılaşmadık. Bundan sonraki süreçte transfer görüşmesi yaparken böyle bir şeyle karşılaşarak zaten sizinle paylaşırım ama şu an için görüştüğümüz oyuncularla 'Bundan dolayı Türkiye'ye gelmek istemiyoruz. Orada oynamak istemiyoruz' diyen bir oyuncu olmadı. Dolayısıyla da böyle bir daralma söz konusu değil şu an için. Kafamızda belli başlı oyuncular var. Görüştüğümüz oyuncular var. Netlik kazandıktan sonra biz de girişimlerimizi yapacağız" dedi.

"TARKAN SERBEST BİZİMLE OLMAYACAK"

Yerli oyuncular konusunda takımdan ayrılması netleşen isimleri de sözlerine ekleyen Selçuk İnan, "Yerli oyuncu havuzunda da; aslında cezamız var. Ayrılıklar olabilir, olacak. Tarkan (Serbest) büyük ihtimal bir daha bizimle olmayacak. Devre arasında onların yerine Türk oyuncu en önemli transfer politikamız olabilir. Ahmet Sağat'ın durumu henüz net değil. Can'ın (Keleş) da ufak bir problemi vardı. O problemle hep mücadele etmek zorunda kaldı. Çok değer verdiğim, beğendiğim, sevdiğim bir oyuncu. O da farkında. O bize, biz ona yardım edeceğiz. Çünkü Can gerçekten çok önemli bir oyuncu. 2. yarı bizim önemli bir transferimiz olarak görüyorum, yeni bir transfer gibi" değerlendirmesinde bulundu.

"HERKES ÇOK EMEK VERİYOR"

Alacakları nedeniyle kulübün transferine tedbir koyduran eski futbolcu Josip Vukovic'e yapılması gereken ödemenin akıbeti ve transfere etkisiyle ilgili olarak ise Selçuk İnan şunları söyledi:

"Başkan ile hep görüşüyoruz. Gerçekten çok büyük mücadele veriyor. Burada sizin huzurunuzda da teşekkür etmek istiyorum. Bir şekilde sorunları çözmeye çalışıyor. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Mutlaka çözülecektir. En azından biz görüşürken bunu söyledi dedi. Herkes çok emek veriyor. Siz biliyorsunuz şehrin önde gelen insanları hep bizimle beraber. Başta belediye başkanımız olmak üzere hepsi yardım etmeye çalışıyor kulübe. Ondan yana bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum."