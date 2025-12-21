Zaferler değil hatalar öğretir

Andre Onana, kariyerinde yaşadığı kırılma anlarını, zor dönemlerden çıkardığı dersleri ve futbola bakış açısını bordo-mavili kulübün YouTube kanalında anlattı. Hayata karşı görüşüne değinen Kamerunlu eldiven, "Her zaman söylediğim gibi, 'Fedakârlık olmadan zafer olmaz.' Eğer başarısız olmazsanız, zorluklardan geçmezseniz öğrenemezsiniz. Milli Takım'la Dünya Kupası'na gidememek, Şampiyonlar Ligi finalini, iki defa Avrupa finalini kaybetmek üzücüydü ama hepsinde de hayat devam etti" ifadelerini kullandı.Onana şöyle devam etti: "Tabii ki, zaferler seni mutlu eder fakat bir şey öğrenemezsin. En çok keyif aldığım anlar zor zamanlardı. Çünkü bir şeyler öğreniyordum. Kazandığınızda her şey çok kolaydır. Herkes mutludur, hataları unuturuz. Hayat hata yapmaktan, öğrenmekten ibarettir.Beni ben yapan sayısız an var ve tanrıya şükürler olsun, kariyerimden dolayı çok mutluyum."Trabzon şehrini gerçekten sevdiğini dile getiren Onana, "Hava harika, denize yakın bir yerde yaşıyorum. Dürüst olmak gerekirse hayatımın en iyi dönemlerinden biri. Yaşam tarzı açısından şu an her şey harika. Arkadaşlarımla deniz kenarında vakit geçiriyorum. Hayatın tadını çıkarıyoruz, rahatlıyoruz. Şikâyet edemem. Çok şanslıyım, burada olduğum için çok minnettarım" diye konuştu.rogram ekibiyle gezdiği tesisler hakkında bilgiler veren Onana esprili bir dille, "Bugünkü idman zor olacak. Beyler spor salonu zamanı, biraz sıkı çalışalım. Sonra bir şeyler içip devam ederiz. Burası fizyoterapi odası. Sanki 20 yıldır kulüpteymiş gibi konuşuyorum. İşte fizyo odası ve burada benim adamım var." dedi.