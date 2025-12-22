Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları tamamlandı!
Giriş Tarihi: 22.12.2025 19:51

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

1 saat süren çalışmada kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, 5'e 2 top kapma idmanıyla başladıkları antrenmanı taktik çift kale maçla tamamladı.

Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi yarın 20.30'da Chobani Stadı'nda oynanacak.

