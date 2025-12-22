Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı!
Giriş Tarihi: 22.12.2025 18:08 Son Güncelleme: 22.12.2025 19:07

CANLI | Süper Lig’de Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı!

Süper Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımı haberimizde.

CANLI | Süper Lig’de Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı!
  • ABONE OL

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ile Murat Altan üstlenecek. Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Koita.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Sikan, Augusto.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Süper Lig’de Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz