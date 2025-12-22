CANLI | Süper Lig’de Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı!

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ile Murat Altan üstlenecek. Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat 20.00'de başlayacak.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Koita.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Sikan, Augusto.