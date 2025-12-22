Trendyol Süper Lig’de 18-19. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 18. ve 19. haftalarda oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftaların programı şu şekilde:



18. HAFTA



17 Ocak Cumartesi



17.00 RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük



20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

18 Ocak Pazar



14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor



17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor



17.00 Kocaelispor - Trabzonspor



20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe



19 Ocak Pazartesi



17.00 Konyaspor - Eyüpspor



20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor



20.00 Beşiktaş - Kayserispor



19. HAFTA



23 Ocak Cuma



20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa



24 Ocak Cumartesi



14.30 Kayserispor - RAMS Başakşehir



17.00 Samsunspor - Kocaelispor



20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray



25 Ocak Pazar



14.30 Gaziantep FK - Konyaspor



17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği



17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor



20.00 Fenerbahçe - Göztepe



26 Ocak Pazartesi



20.00 Eyüpspor - Beşiktaş