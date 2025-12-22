Uğurcan Süper Kupada dönüyor

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco maçında yaşadığı sakatlığın ardından sahalardan uzak kalmıştı. Dünkü Kasımpaşa müsabakasını RAMS Park'ta tribünden takip eden tecrübeli file bekçisi stattan ayrılırken sakatlığıyla ilgili gelen soruya ''İyi, çok şükür atlattık'' cevabını verdi. 29 yaşındaki eldivenin 5 Ocak'ta Trabzonspor ile oynanacak Süper Kupa maçında sahada yer alması bekleniyor. Uğurcan bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 16 maça çıktı, 15 gol yerken 6 müsabakada ağlarına duvar ördü.