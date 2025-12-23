Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ın Kadıköy’de bileği bükülmüyor!
Giriş Tarihi: 23.12.2025 23:02

Beşiktaş'ın Kadıköy'de bileği bükülmüyor!

Beşiktaş, 4’ü Süper Lig ve 1’i Türkiye Kupası olmak üzere Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 5 maçta sadece 1 kez kaybetti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle rakibine karşı son maçlarda deplasmandaki üstünlüğünü de sürdürdü.

Kara Kartal, 4'ü Süper Lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere Kadıköy'deki son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

2024-2025 sezonunda rakibini 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bir öncesi sezonda ise 2-1'lik mağlubiyet aldı. 2022-2023 sezonunda ise 4-2 galip gelen siyah-beyazlı ekip, 2021-2022'de de 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

