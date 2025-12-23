Domenico Tedesco: "Kabul edip yolumuza devam etmeliyiz"

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında karşılaştı. Chobani Stadı'nda oynanan derbiyi sarı-lacivertliler, 2-1 kaybetti.

Maçın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

"KABUL EDİP DEVAM ETMELİYİZ"

Tedesco, "Cesur oynadılar, önde baskı yaptılar. İlk yarıda çok top kaybı yaptık, ikinci yarı düzelttik. Son dakika pozisyonu nedeniyle maçı kaybettik. Bu da oyunun bir parçası.

Rakibimiz ofans anlamında iyi işler yaptı, Abraham'ın direkt oyunları ve pasları, Cerny'nin hücumları. Kabul edip yolumuza devam etmeliyiz." dedi.

"İNANILMAZ TARAFTARIMIZ VAR"

Öte yandan Tedesco, "Süper Kupa maçları resmi maçlar. Biz de oynadığımız her resmi karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Bugün de kazanmak istedik. Tabii ki ilk kupamızı almak çok güzel olur. İlk mesajım bu taraftarlarımıza. İkinci mesajım da şu, destekleri için çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar evimizde çok fazla maç kazandık ve onların bizi itici güç olması sayesinde kazandık. Gerçekten inanılmaz taraftarlarımız var. Bu takımın teknik direktörü olduğum için gurur duyuyorum. Çünkü bize her zaman bunu hissediyorlar. Hepsine mutlu yıllar diliyorum." diye konuştu.

"BUNU KABUL ETMELERİ GEREKİYOR"

Transfer dönemlerinin kendisi adına stresli olduğunun altını çizen Tedesco, "Takım da bu haberleri okuyor. Orta saha ya da savunma oyuncuları bu haberleri okuyunca mutlu olmazlar. Ancak günün sonunda bunu kabul etmeleri gerekiyor. Dedikodular var ve takımı geliştirmek istediğimiz doğru. Benim için ocak transfer dönemi karmaşıktır. Hangi oyuncuların uygun olacağını bilemezsiniz. Benim kafamda fikirler var ve bu fikirleri yönetim kuruluyla, başkanımızla konuşuyoruz. Ben zaten 'Şu oyuncuyu istiyorum.' diye belirtmem, kafamdaki profili belirtirim. Benim için ocak transfer dönemi daha çok reaksiyon göstermeniz gereken bir dönemdir, yaz transfer dönemi ise daha aktif bir dönemdir." açıklamasını yaptı.

"9 TANE İLK 11 OYUNCUSU DİYECEĞİMİZ İSİM YOKTU"

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao konusunda herhangi bir gelişme olmadığını dile getiren Tedesco, bu oyuncularla ilgili bir aksiyon alınması durumunda kamuoyunun haberdar edileceğini belirtti.

Beşiktaş karşısında maçı kaybettiklerini ancak son 3 ayda takımın harika işler çıkardığını vurgulayan İtalyan teknik adam, şöyle konuştu:

"Zor rakiplere karşı oynadık, Bu süreçte gerek saha içinde gerekse saha dışında zor zamanlar da yaşadık. Bugün 9 tane ilk 11 oyuncusu diyeceğimiz isim yoktu. Beşiktaş'a baktığımızda orada da El Bilal Toure yoktu, o da çok önemli bir isim. Oğuz Aydın, Szymanski antrenmanlarda çok iyi iş çıkarıyor. Hangi maçta oyuna soktuysak iyi iş yaptılar. Bugün ilk yarıda hem pozisyon alma hem de önde baskı anlamında iyi işler yaptık. Sadece kale vuruşu organizasyonunda sıkıntı yaşadık. Buldukları ilk gol de bunun devamında geldi. Ayrıca Tarık da önemli kurtarışlar yaptı. Tabii ki bu sonuç canımızı yakıyor ve üzücü. Kaybetmeyi hak etmemiştik. Sezonun ilk yarısı bizim için pozitifti. Şimdi biraz nefes alıp çalışmalara başlayacağız. Ocak ayı içinde Alvarez ve Semedo takıma dönecek. Archie Brown'ın biraz daha zamana ihtiyacı var."

EDERSON VE DURAN SÖZLERİ

Ederson ve Jhon Duran'ın Noel tatili nedeniyle izin alması hakkındaki soruyu da yanıtlayan Tedesco, "Ben bu kararı tek başıma vermedim, hep beraber verdik. Sürekli aile olmaktan ve aile olmanın öneminden bahsediyorum. Çünkü ben burada kendimi bir ailenin içinde görüyorum. İnsanların ihtiyaçları vardır. Güney Amerikalı oyuncular için Noel çok önemlidir. Bunu bana sordular. Jhon Duran uzun bir sakatlıktan çıkmıştı ve sakatlığın ardından özverili şekilde oynadı. Ederson da sakatlığının ardından ağrısı olmasına rağmen 3 önemli maçta oynadı. Ben de kulüple birlikte böyle bir karar aldım ve Noel'de evlerinde aileleriyle olma fırsatını verdim." ifadelerini kullandı.

