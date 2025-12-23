Konyaspor, Antalyaspor karşısında tek golle kazandı!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konyaspor, Antalyaspor karşısında sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Konyaspor'un golünü 21. dakikada Tunahan Taşçı kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor grup aşamasına 3 puanla başladı. Antalyaspor ise ilk haftayı puansız kapattı.

Konyaspor, Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.