Konyaspor, Antalyaspor karşısında tek golle kazandı!

Giriş Tarihi: 23.12.2025 19:29 Son Güncelleme: 23.12.2025 20:07

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun ilk haftasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konyaspor, Antalyaspor karşısında sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Konyaspor'un golünü 21. dakikada Tunahan Taşçı kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor grup aşamasına 3 puanla başladı. Antalyaspor ise ilk haftayı puansız kapattı.

Konyaspor, Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada sağ kanattan içeri giren Andzouana'nın gönderdiği topla buluşan Umut Nayir pasını geriye bıraktı. Penaltı noktasında topla buluşan Tunahan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada Antalyaspor savunmasının hatasında Muleka topu ceza sahası içerisine taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın şutunda kaleci Julian meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41'inci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Muleka'nın Umut Nayir ile pas alışverişi sonrası boşta kalan topa vuran Bjorlo'nun şutu az farka auta çıktı.

90+3'üncü dakikada ceza alanı sağ tarafından içeriye gönderilen ortada Balet'in şutunu defans uzaklaştırdı.

Karşılaşma TÜMOSAN Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

