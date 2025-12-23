Konyaspor, Antalyaspor karşısında tek golle kazandı!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konyaspor, Antalyaspor karşısında sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Konyaspor'un golünü 21. dakikada Tunahan Taşçı kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor grup aşamasına 3 puanla başladı. Antalyaspor ise ilk haftayı puansız kapattı.
Konyaspor, Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada sağ kanattan içeri giren Andzouana'nın gönderdiği topla buluşan Umut Nayir pasını geriye bıraktı. Penaltı noktasında topla buluşan Tunahan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
35. dakikada Antalyaspor savunmasının hatasında Muleka topu ceza sahası içerisine taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın şutunda kaleci Julian meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41'inci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Muleka'nın Umut Nayir ile pas alışverişi sonrası boşta kalan topa vuran Bjorlo'nun şutu az farka auta çıktı.
90+3'üncü dakikada ceza alanı sağ tarafından içeriye gönderilen ortada Balet'in şutunu defans uzaklaştırdı.
Karşılaşma TÜMOSAN Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
T. Konyaspor 1-0 H. Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)