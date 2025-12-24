Ziraat Türkiye Kupası: Iğdır FK - Aliağa maçında 4 gol var, kazanan yok!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Iğdır FK, Aliağa FK'yi konuk etti. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, karşılıklı atılan gollerle 2-2 sonuçlandı.

Iğdır FK'nin gollerini 38. dakikada Özder Özcan ile 73. dakikada Dorin Rotariu attı. Konuk ekibin golleri ise 37. dakikada Veli Çetin ve 90. dakikada Ahmet İlhan Özek'ten geldi.

Bu sonucun ardından iki takımda gruplardaki puanını 1 yaptı.



Grubun ikinci maçında Iğdır FK, Eyüpspor'un konuğu olacak. Aliağa FK, Samsunspor'u ağırlayacak.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Iğdır FK 2-2 Aliağa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)