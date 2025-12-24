Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası: Iğdır FK - Aliağa maçında 4 gol var, kazanan yok!
Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:29 Son Güncelleme: 24.12.2025 16:45

Ziraat Türkiye Kupası: Iğdır FK - Aliağa maçında 4 gol var, kazanan yok!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Iğdır FK, sahasında Aliağa FK ile 2-2 berabere kaldı. İşte maçın özeti...

Ziraat Türkiye Kupası: Iğdır FK - Aliağa maçında 4 gol var, kazanan yok!
  • ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Iğdır FK, Aliağa FK'yi konuk etti. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, karşılıklı atılan gollerle 2-2 sonuçlandı.

Iğdır FK'nin gollerini 38. dakikada Özder Özcan ile 73. dakikada Dorin Rotariu attı. Konuk ekibin golleri ise 37. dakikada Veli Çetin ve 90. dakikada Ahmet İlhan Özek'ten geldi.

Bu sonucun ardından iki takımda gruplardaki puanını 1 yaptı.

Grubun ikinci maçında Iğdır FK, Eyüpspor'un konuğu olacak. Aliağa FK, Samsunspor'u ağırlayacak.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Iğdır FK 2-2 Aliağa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası: Iğdır FK - Aliağa maçında 4 gol var, kazanan yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz