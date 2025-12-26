30 gözlemci bahisten PFDK’lık

TÜRKİYE
Futbol Federasyonu, devam eden bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen Üst Klasman Gözlemcileri ile Klasman Gözlemcilerini açıkladı. Buna göre 5'i üst klasman, 25'i klasman olmak üzere toplam 30 gözlemci 57. maddeden PFDK'ya sevk edildi. İşte soruşturma açılan gözlemciler; Üst Klasman:
Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akkın, Mücahit Tatar, Sabit Hacıömeroğlu, Yılmaz Kalk. Klasman:
Ahmet Tepe, Ahmet Eşref Sarı, Atıf Eynallı, Aykut Demiran, Baki Yiğit, Barış Yüksektepe, Can Köse, Düzgün Murat Zincidi, Faruk Utku Yılmaz, Hakan Akmısır, Hasan Hüseyin Yıldırım, İlker Karaciğer, İlker Güneş, Kaan Akın Öz, Kerem Yükünç, Koray Tan, Levent Aktan, Mehmet Çevirgen, Metin Cebeci, Murat Yenice, Mustafa Bıçakcı, Mustafa Kaygısız, Özmen Atalay, Turan Merdin, Yusuf Yaratıcı.