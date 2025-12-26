F.Bahçe’ye 128 milyon €

Fenerbahçe
Yönetim Kurulu dün Başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasıyla tam kadro halinde bir durum değerlendirmesi yaptı. Başkan Saran da toplantıdaki yerini alırken özellikle transfer çalışmaları masaya yatırıldı.
Öte yandan Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak isteyen ve kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, KAP'a yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Futbol Kulübü'ne ait olan Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ve Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ni yaklaşık 128 milyon Euro (6 milyar 465 milyon 673 bin 206 TL) karşılığında 21 yıllık uzun vadeli tesis kiralama sözleşmesiyle Fenerbahçe Futbol AŞ'ye kiralandığını duyurdu.