‘Galatasaray’ın bahisle işi olmaz’

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulunurken tartışılan bir sponsorluk ile ilgili de bilgi verdi. TFF'den konu ile ilgili önce olumlu görüş aldıklarını belirten Özbek, şu açıklamayı yaptı: "Bir haber sitesi üzerinden sponsorluk yaptık. TFF'yediye sorduk. TFF,deyince yaptık. Ertesi gün federasyon fikrini değiştirdi, 'Yapamazsınız. Bu yasaklı bir site' dedi. Biz de aynı gün sözleşmeden çıktık.Yasa dışı bahisle Galatasaray'ın hiçbir işi olmaz. Galatasaray'ı bu işlerle ilişkilendirmeye kalkmasın!"