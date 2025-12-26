İmza öncesi son pazarlık

Başkan Sadettin Saran'ın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması nedeniyle odak noktası adliye olan Fenerbahçe yönetimi, Saran'ın serbest bırakılması ile yeniden transfere odaklandı. Dün Çağlayan çıkışı kulüpte olağanüstü toplanan yönetim, transfer görüşmelerine hız verdi. Taraftar forvete Alexander Sörloth'un alınmasını istiyor, Norveçli golcü de Fenerbahçe forması giyinmeye sıcak bakıyor. Bu transferde aşılması gereken en büyük engel İspanyol kulübü Atletico Madrid'in istediği 35 milyon Euro'luk tutarı aşağı çekmek.

İNGİLİZ EKİBİ LİVERPOOL DA DEVREYE GİRDİ

Takımda yeteri kadar süre almamaktan şikâyetçi olan ve Dünya Kupası'nı düşünerek 11'de oynamak isteyen Sörloth, Trabzonspor'da forma giydiği, Türkiye'yi ve Süper Lig'i bildiği için Fenerbahçe'ye gelmeye hazır. Daha önce yapılan görüşmede yıllık 12 milyon Euro'luk ücrete 'Evet' demiş ve prensipte el sıkışılmıştı. Atletico'yu ikna çalışmaları sürüyor ancak İngiliz ekibi Liverpool'un da 30 yaşındaki oyuncu için devreye girmesi, İspanyol kulübün tok satıcıyı oynamasına neden olmuş durumda. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun kulübünü ikna ettiği an Sörloth 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

MİNİ GÖRÜŞ

ÖMER ÜRÜNDÜL

Sörloth yakından tanıdığımız bir isim. Trabzonspor'dan gittikten sonra da maçlarını fırsat buldukça izliyorum. Bana göre iyi bir nokta santrfor. Eğer Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirirse her şey süt liman olur diyemeyiz. Sörloth'un da faydalı olabilmesi için kanat ataklarının önemi çok büyük. Sezonun ilk yarısında F.Bahçe'de bana göre kanatlar çalışmadı. Sörloth veya başka bir santrfor alınacaksa ivedilikle bu sorunu çözmek gerekiyor. Bu sorun da Tedesco'nun işi.