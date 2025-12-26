Martins pazarlığı

Brezilya basınından GZH'nin haberine göre; Beşiktaş, Gremio'nun genç savunmacısı Gustavo Martins için 3.5 milyon Euro'luk bir paket hazırladı. Haberin detaylarında, siyah beyazlı yönetimin oyuncunun temsilcisi Bertolucci Sports ile prensipte anlaştığı ancak kulüpler arasındaki bonservis farkının henüz giderilemediği vurgulanıyor. Gremio, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve potansiyeli yüksek olan 23 yaşındaki oyuncusu için kapıyı 6 milyon Euro'dan açarken Beşiktaş'ın sonraki satıştan pay ve bonuslarla bu rakamı dengelemeye çalıştığı bildiriliyor.



100 bizden 400 sizden

Beşiktaş'ın yollarını ayırmayı düşündüğü Jonas Svensson'la ilgilenen kulüpler arasına Roserborg da girdi. Norveç kulübünün eski oyuncusunun yıl sonuna kadar alacağı olan 500 bin Euro'nun 100 bin Euro'sunu karşılamayı taahhüt ettiği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.