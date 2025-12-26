Onana’ya uyarı!

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, son iki haftadaki performansıyla en çok eleştirilen isim oldu. Bordomavili formayla sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan 29 yaşındaki eldiven, Beşiktaş maçında 3, Gençlerbirliği maçında da 4 olmak üzere son iki karşılaşmada kalesinde toplam 7 gol gördü. İlk haftalarda yaptığı kritik kurtarışlarla takımına önemli puanlar kazandıran, Manchester United taraftarlarına 'Neden gönderildi?' dedirten Onana'nın bu düşüşü, ikinci yarı öncesi bordo-mavili camiada endişe uyandırdı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin talebesiyle özel bir görüşme yapıp kendisini toparlamasını istediği, Onana'nın ise "Her oyuncu inişli çıkışlı dönemler yaşayabilir ancak hiç kimsenin endişesi olmasın. İlk maçımızda gerçek performansımla sahada yer alacağım" cevabını verdiği öğrenildi.

NWAİWU EL YAKIYOR

STOPER takviyesi düşünen Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu için Wolfsberger ile pazarlıklarını sürdürüyor. Avusturya ekibinin 10 milyon Euro istediği ve görüşmelerin bu rakam üzerinden devam ettiği belirtildi. 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı çok arzulayan bordo-mavililerin teklifini 6 milyon Euro'ya kadar yükselttiği gelen bilgiler arasında. Oyuncuyla Trabzonspor'un yanı sıra birçok Avrupa kulübünden teklif olduğu öğrenildi. 1.93 cm boyundaki Nwaiwu, stoperin yanı sıra ön libero ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

SIKAN'ASIKAN'A TALİP ÇIKTI

YABANCI kontenjanında yeni transferlere yer açmak isteyen Trabzonspor'da gönderilmesi planlanan Danylo Sikan'a Kopenhag talip oldu. Ukraynalı futbolcunun kiralanması üzerinden Danimarka ekibiyle görüşmeler devam ediyor. Bordomavililer, kanat oyuncusu Cihan Çanak ile ilgilenen kulüplerle de pazarlıklarını sürdürüyor.