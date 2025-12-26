Samsunspor çok kızdı!

Fenerbahçe'nin
sözleşmesindeki '5 milyon Euro'ya serbest kalır'
maddesini kullanarak
anlaşmaya vardığı Antony
Musaba için Samsunspor Kulübü
disiplin soruşturması başlattığını
duyurdu. Karadeniz ekibinin
başkanı Yüksel Yıldırım
daha önce yaptığı açıklamada,
"Bize kimse bir şey sormuyor.
Serbest kalma maddesi ile
transfer yapıyorlar" demişti.
Dün Samsunspor'dan bir açıklama
yapıldı ve "FIFA talimatı
gereği, kulübümüzle sözleşmesi
bulunan futbolcumuz, yazılı
iznimiz olmadan başka kulüplerle
görüşemez. Aynı şekilde hiçbir
kulüp de iznimiz olmadan
futbolcularımızla temas kuramaz. Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz hakkında gerekli disiplin süreci başlatılmıştır"
ifadeleri kullanıldı.