Samsunspor çok kızdı!

Giriş Tarihi: 26.12.2025

Fenerbahçe'nin sözleşmesindeki '5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini kullanarak anlaşmaya vardığı Antony Musaba için Samsunspor Kulübü disiplin soruşturması başlattığını duyurdu. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada, "Bize kimse bir şey sormuyor. Serbest kalma maddesi ile transfer yapıyorlar" demişti. Dün Samsunspor'dan bir açıklama yapıldı ve "FIFA talimatı gereği, kulübümüzle sözleşmesi bulunan futbolcumuz, yazılı iznimiz olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde hiçbir kulüp de iznimiz olmadan futbolcularımızla temas kuramaz. Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz hakkında gerekli disiplin süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
