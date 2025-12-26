Skriniar’ı satmayız!

Bahçe'nin
kaptanı,
savunmanın
bel
kemiği Milan
Skriniar'a İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.
Serie
A devi Milan'ın resmi
girişimi, yönetim tarafından "Satılmayacak tek futbolcumuz"
yanıtıyla
geri çevrildi. Bu
sezon 27 resmi maçta
görev alan Slovak yıldız,
sadece Karagümrük
karşılaşmasını sarı kart
cezası olduğu için kaçırdı. Tüm maçlara 11 başlayan Skriniar, sadece Brann müsabakasında 84. dakikada oyundan alındı.
Skora 2 gol-1
asistle katkı veren 30
yaşındaki oyuncu, geçen
yıl yarım sezon başarılı
bir performans gösterdiği
için PSG'den bonservisi
alınmıştı.