Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Skriniar’ı satmayız!
Giriş Tarihi: 26.12.2025

Skriniar’ı satmayız!

Skriniar’ı satmayız!
  • ABONE OL
Bahçe'nin kaptanı, savunmanın bel kemiği Milan Skriniar'a İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. Serie A devi Milan'ın resmi girişimi, yönetim tarafından "Satılmayacak tek futbolcumuz" yanıtıyla geri çevrildi. Bu sezon 27 resmi maçta görev alan Slovak yıldız, sadece Karagümrük karşılaşmasını sarı kart cezası olduğu için kaçırdı. Tüm maçlara 11 başlayan Skriniar, sadece Brann müsabakasında 84. dakikada oyundan alındı. Skora 2 gol-1 asistle katkı veren 30 yaşındaki oyuncu, geçen yıl yarım sezon başarılı bir performans gösterdiği için PSG'den bonservisi alınmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Skriniar’ı satmayız!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz