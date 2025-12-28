Yabancı VAR’dan geri adım yok

Beşiktaş'ın dün gerçekleştirilen olağan divan kurulunda açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, sistematik halegelen hakem hatalarının tahammül sınırlarını çoktan aştığını söyledi. "Bizler geçmişte hakemden gol yediği günleri bile görmüş bir camia olarak bu haksızlıklara karşı 40 yıldır aralıksız mücadele ediyoruz" diyen Adalı şöyle devam etti: "Sadece futbolda değil, basketbolda da üzerimize çifte standart uygulanıyor. Saha içindeki emeğimizi, masa başındaki bu haksız yaptırımlara teslim etmeyeceğiz. Asla pes etmek yok. Geçmişte bu yolda yorulan veya pes edenlerimiz olabilir, fakat biz buradayız ve dimdik ayaktayız."

NEZAKETİ ZAYIFLIK SANIYORLAR

"Bizim için yabancı VAR hakemi uygulaması bir lütuf değil adaletin tesisi için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu talebimizi yüksek sesle duyurmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ın bir damla alın terini dahi hiç kimseye ziyan ettirmeyeceğiz. Haklarımızın göz göre göre gasp edilmesine sessiz kalmayacağız. Bazıları nezaketimizi zayıflık sanıyor olabilir. Sertliği, ekranlarda bağırmak zannedenler olabilir. Henüz görevimde bir yılım doldu. Görev süremin üçte biri cezayla geçti. Soruyorum size, 'Hangi kulüp başkanı, daha ilk yılında bu kadar ağır cezalar aldı?' Ödediğim para cezalarını saymıyorum bile."

Cumhurbaşkanımıza minnetlerimizi iletiyoruz

Dikilitaş projesinin Beşiktaş'ı borç yükünden kurtaracak en somut adım olduğunun altını çizen Serdal Adalı, "Şu ana kadar ilgili bakanlarımızla bir araya geldik, gerekli tüm imzalar atılmış durumda. Bu süreçteki vizyoner liderliği ve destekleri için Cumhurbaşkanımıza, projenin her aşamasında yanımızda olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

BORÇ DAĞLARI AŞTI!

Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, divan kurulu toplantısında üyelere mali konularla ilgili bilgi verdi ve kulübün borcunu açıkladı. Şentürk, Beşiktaş'ın 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL borcu olduğunu belirtti. Bir önceki toplantıda borç, 31 Mayıs 2025 tarihli olarak 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL şeklinde duyurulmuştu.

DİJİTAL OPERASYONLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

ADALI, son olarak şunları söyledi: "Yüzlerce istifa mesajı ve görselinin aynı anda servis edilmesi, organize ve sentetik bir trol operasyonu olduğunu gösteriyor. Yapılan incelemelerde, bu paylaşımların dijital ayak izlerinin %68 oranında benzerlik gösterdiği tespit edildi. Bu hesapların bir kısmının bazı isimlerle doğrudan ilişkili olduğu; konum, akrabalık bağları gibi detaylar dijital verilerle belgelenmiştir. Bu tür kirli oyunlara ve dijital operasyonlara asla geçit vermeyeceğiz."