Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor’da Sami Uğurlu dönemi başladı!
Giriş Tarihi: 2.01.2026 18:18

Antalyaspor’da Sami Uğurlu dönemi başladı!

Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Sami Uğurlu ile anlaşma sağladı.

Antalyaspor’da Sami Uğurlu dönemi başladı!
  • ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, teknik direktörlük görevi için Sami Uğurlu ile el sıkıştı.

Sami Uğurlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Antalyasporumuz, Teknik Direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."

Teknik direktörlüğe Kasımpaşa'da adım atan Sami Uğurlu daha sonra Bandırmaspor ve Alanyaspor'da da görev almıştı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor’da Sami Uğurlu dönemi başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz