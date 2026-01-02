Antalyaspor’da Sami Uğurlu dönemi başladı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, teknik direktörlük görevi için Sami Uğurlu ile el sıkıştı.
Sami Uğurlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.
Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Antalyasporumuz, Teknik Direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."
Teknik direktörlüğe Kasımpaşa'da adım atan Sami Uğurlu daha sonra Bandırmaspor ve Alanyaspor'da da görev almıştı.