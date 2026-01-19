Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKIKA: Beşiktaş - Kayserispor | İlk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 19.01.2026 18:53 Son Güncelleme: 19.01.2026 19:00

SON DAKIKA: Beşiktaş - Kayserispor | İlk 11'ler belli oldu...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, seyircisinin önünde kazanarak sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor. Kritik maç öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu...

SON DAKIKA: Beşiktaş - Kayserispor | İlk 11’ler belli oldu...
  • ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş XI: Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, El Bilal, Abraham

Kayserispor XI: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha.

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekip, seyircisi önünde kazanarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Ligin ilk devresinde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sında yenilen Kayserispor ise haftaya 15 puan ve averajla 16. basamakta girdi.

8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Bu sezonun ilk yarısında evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 6, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu süreçte rakiplerine kaybetmedi.

Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü'nü yenen Beşiktaş, sırasıyla da Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında ise rakipleriyle berabere kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKIKA: Beşiktaş - Kayserispor | İlk 11'ler belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz