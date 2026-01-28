Adalı verdiği yetkiyi geri aldı

Sergen Yalçın, Graf'ı kenara itip kendi istedikleri oyuncuları alacaklarını söyledi ama olmadı. Başkan Adalı yeniden olaya müdahale etmek durumunda kaldıBeşiktaş'ta ben böyle bir transfer dönemi hayatımda hiç görmedim. Omurgayı oluşturan oyuncular tek tek gönderiliyor. Rafa Silva, Abraham, birçok kulübün isteyeceği oyuncular. Beni şaşırtan; giden 8 oyuncu da kulüp bularak gittiler. Yani Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın bu oyuncuları neden gönderdi anlamadım.Gerçekten Beşiktaş, doğru yönetiliyor mu diye bir panel düzenlenmeli.Beşiktaş'ta çok net bir planlama problemi var. Şaşırtmaya, olmaz denileni yapmaya devam ediyorlar. Sergen Yalçın, Graf'ı kenara itip Serkan Reçber'i istedi ve transferde kendi istedikleri oyuncuları alacaklarını söyleyerek kolları sıvadılar.Adalı yeniden olaya müdahale etmek durumunda kaldı. Bir de üstelik kaleci gelmeden kaleciyi gönderdiler, stoper gelmeden stoper, golcü gelmeden golcü gitti. Eğer Beşiktaş'ta olanlar F.Bahçe'de olsa tepki 10 katı olurdu. Beşiktaş net olarak transferde geç kaldı ve bunun bedelini iki türlü ödüyor. Yönetime güven azaldı, istifa sesleri geldi. İkincisi; Sergen Yalçın'a inanç ve güven azaldı. Çünkü Beşiktaş kaybettiği puanları kadro kalitesinden dolayı değil 5-6 maçta öne geçtiği halde elinden kaçırdı.Beşiktaş, Hasan Arat ile birlikte ağır bir çöküş dönemine sürüklendi. Daha sonra Serdal Adalı ve Sergen Yalçın, çok anlamsız işler yaptılar. Rafa Silva, kulübe her türlü trip yaparken yönetim ve hoca bunları yalayıp yuttular ama emektar Necip'i, kaleci Mert'i harcayıverdiler.O paraya iyi bir golcü almak mümkün mü? Beşiktaş'ta hem camia hem takımda kazan inanılmaz kaynıyor. Maalesef Adalı ve Yalçın, bu kötü gidişi bırakın durdurmayı daha da artırdılar.Üç-dört sezondur Beşiktaş'ın en büyük sorunu defansif kalitesizliği oldu. Çözüm bulamadılar, yine aynı hatalardan golleri yiyorlar. Beşiktaş'ın kadrosu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde ama diğer takımlarla baş edecek güçte. Problem de buradan çıktı zaten, yenmesi gereken takımlara kaybediyorlar.Doğru oyunu bulmak zorundalar. Sonrasında dedikleri gibi üç transfer dönemi ile daha kaliteli kadroyu oluştururlar. Takım kupaya konsantresini koymuş, hedefini azaltmış. Enerjiyi düşüren bu psikoloji olabilir.F.Bahçe, En-Nesyri veya Duran'ın durumu ortadayken, başı kesik koşturan tavuk durumuna düştü. Şimdi Duran'ı da göndermeyi gündeme almışlarSarı-lacivertlilerin asıl ihtiyacı, mutlak bir santrfor. Duran tam buranın oyuncusu değil. Talisca formda olsa da orijinal santrfor olarak görülmezTedesco'yuyerden yere vuranlara katılmıyorum.Bir maçla bir teknik adam tahttan indirilemez.G.Saray'a karşı Süper Kupa'yıkazanan F.Bahçe'nin hocası olarakomuzlara çıkarılıyor, bir beraberlikleayaklar altına alınmaya çalışılıyor.Bunun adı ikiyüzlülüktür.Üstelik Arabistan'da büyükparalar kazanıyor. F.Bahçe,transferde yürüttüğü gizlilik politikasınımaalesef Kante flörtünde basına sızdırmanınsıkıntılarını yaşıyor. Tedesco'ya,"Golcü istiyor musun?" diye sormaklazım. Son maçta Duran ve En-Nesyri kulübede oturuyordu. Eğer iyibir santrfor alamayacaksan elindekilerdennasıl faydalanacağını hesap edeceksin.F.Bahçe'ye karşı'Genelde medyanın tavrı bu şekilde'demeyi kolaycılık olarak görüyorum.Sen kamuoyunu aylardır yıldız bir golcüdiye beklenti içine sokarsan, Kanteüzerinden hayalleri başka bir seviyeyetaşırsan sonra da bunları gerçekleştirmezsenilk beraberlikte bu duygusalpatlama ve tepki ile karşılaşabilirsin.Jhon Duran bir hata değildi.Burada benceplanlama hatası yapıldı.F.Bahçe, SadettinSaran yönetiminde son aylardaönemli başarılara imza attı. Kimseylekavgaya girmediler, rakiplerine bulaşmadılar,Tedesco'ya sahip çıktılar,G.Saray'ın da sürpriz kayıplarıyla puanfarkı kapandı. Fakat belki de bu güzeltablo yönetimi rehavete itmiş olacakki çok önemli bir transfer yanlışıiçindeler. Musaba'nın transferi güzel,bonservisi yüksek değil, Guendouziise iyi bir oyuncu ama İsmail Yüksekve Alvarez tipinde özeliklere sahip. 30milyon Euro onun için çok büyük para.F.Bahçe'nin asıl ihtiyacı, mutlak birsantrfor.En-Nesyri'ninise özelikle Göztepe maçında sonyarım saat oyuna sokulmaması bir teknikdirektör cinayetidir. F.Bahçe yönetimibir santrfor transfer etmezse şampiyonluğumutlak kaybeder diyememama G.Saray karşısında kadro olarakdezavantajları devam eder.Beklentilerinçok yükseldiği bir noktada bunun aşağısındakalmak, peşinden eleştiriyi degetirir. Tedesco'nun kararlarını sorgulayanlarda bu durumu yaşıyor.Saran yönetimibu hamlede gecikti.Guendouzi transferidoğru ama maliyeti deyüksekti. Yani; beceri yokburada. En-Nesyri'nin durumuveya Duran'ın istikrarsızlığıortadayken, başı kesikkoşturan tavuk durumunadüştüler. Şimdi Duran'ıda göndermeyi gündemlerinealmışlar.Birçok Avrupa kulübü, Jhon Duran'ın durumunu yakından takip ediyor. Duran henüz bir karar vermedi. Fakat Kolombiyalı futbolcuya ilgi sürüyor. 22 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli ekipte çıktığı 21 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.Geçmişte eski başkan AhmetAğaoğlu, Abdülkadir Ömür'ü 23 milyonEuro'ya satmayarak büyük hata yapmıştı.O gün Abdülkadir gönderilseydi o paraylaTrabzonspor daha güçlü bir kadrokurardı.ÇünküTrabzonspor'u ayakta tutmak için çırpınıyor.Değerini bulan oyuncularsatılabilir.Trabzonspor taraftarıOulai tepkisinde haklı. Senelindeki oyuncuyu rakibinesatarsan taraftar tepki gösterir.Dünya Kupası'nagidecek olanOulai'yi satıpşampiyonlukumutlarınadarbe vurursanbutepkilerlekarşılaşırsın.O yüzden bu kadar güzel iş yapanTrabzonspor'un vazgeçme kararı da isabetliolmuştur.Trabzonspor'da şu andaki kadroasla G.Saray ve F.Bahçe ile kalite ve derinlikolarak mukayese edilemez. Şampiyon olmalarızor olsa da birkaç iyi takviyeyle sonuna kadarkovalayabilirler.Zaten sezon sonunda şu andakipiyasa değerinden fazla bir şey kaybetmez.BİLGİÇ: Trabzonspor'u yönetenler yarış içindeçok güçlü gidemeyeceklerinin farkında.Yapılanmaları sürüyor ve performansa bağlıolarak skor üretiyorlar. Onuachu veya Zubkov'tutukluk' yaptığında beraberlik takımı halinegeliyorlar.Ertuğrul Doğan bunun farkında.Evet, Trabzonspor şampiyonluk potasındaama kayıpsız gidebilecek mi? Futbolcularınıgeliştiren bir hocaları var. Bunun değerini bilerek,kadroya yük vermeden beklentilerinihesaplamalılar.Galatasaray iki kanat oyuncusu aldı, sular duruldu. Başka transfer yapmalı mı? Duyumlarınız var mı? M.City maçında Galatasaray'a ne kadar şans veriyorsunuz?G.Saray'da iki oyuncu alındı diye sular durulmaz. Ayrıca durulması gereken de bir su yok. Takıma bir orta saha, bir de 10 numara alınmalı. Ayrıca fırsat transferi olursa sağ bek de alınabilir. Noa Lang ve Asprilla geçmişte Dursun Özbek'in transfer ettiği ve başarılı olan Rodrigues-Onyekuru ikilisine benziyor. Yeni ikili; hızlı, dar alanda çalım becerisi yüksek, dikine gidebilen, gol attıran ve gol atabilen oyuncular. M.City maçına G.Saraylı oyuncular kafaca huzurlu ve mutlu çıkacaklar. Pep Guardiola'nın ekibini yenmek doğal motivasyon yaratıyor. G.Saray ayrıca Manchester şehrini çok sever. Ben şansların eşit olduğunu düşünüyorum.G.Saray geçen yılki performansından çok uzak. Ancak bunun bir kısmını kadro derinlik problemine bağlıyorum, diğer kısmını da Şampiyonlar Ligi hedefi yükselince futbolcuların Süper Lig'i ötelediğini görüyorum. Ama yönetimdeki planlama ve zamanlamada hem F.Bahçe hem de Beşiktaş'ın çok önünde. Osimhen, İcardi, Sane gibi yüksek maliyetli oyuncuları aldıktan sonra ikinci transfer hamlesini yapmak için Atletico Madrid maçını ve Şampiyonlar Ligi'nde devam edip etmeyeceklerini beklediler. İşi garantileyince de yatırımını yaptılar. City eski günlerindeki gibi değil. Yenilmeyecek bir rakip olarak durmuyor ama sonuçta kendi seyircisinin önünde her maçı kazanma potansiyeli vardır. G.Saray'da İlkay ve Osimhen'in sahne almasını bekliyorum.Türkiye'de yönetimleri yöneten galiba sosyal medya ve taraftarlar. Sokaktaki çocuğa, "Türkiye'nin en iyi kanat oyuncuları nerede?" diye sorsanız, kesin cevap "G.Saray" olur. Hangi takımda var Barış Alper, Sane, Yunus hatta Sallai gibi kanat oyuncuları. Ama yönetim ne yaptı, tuttu iki tane kanat oyuncusu aldı. G.Saray'ın eksiği ne kanatlar ne de golcüleri. Olabilirse iyi bir 10 numara, belki bir sol bek. G.Saray'ın başka eksiği yok. M.City maçının adı büyük ama etkisi küçük bir maç. G.Saray, o maçı hangi skorla bitirirse bitirsin aşağı yukarı rakipleri belli. Birbirine çok yakın takımlar. Tabii prestij ve kendine güven açısından önemli diyebiliriz.Osimhen, Sane veya İlkay transferine rağmen ilk hamlelerini yine ön tarafa yaptılar. Bunun anlatısı, Galatasaray yönetiminin ilk hedefi yine Türkiye. Bu kadar pahalı bir takımı Avrupa'da hedeflendirmek değil. Pape Gueye ismi ortaya atıldı. Çok doğru bir isim olur çünkü merkez orta sahada seçenekleri sınırlı ve üç oyuncuyu neredeyse dinlendirmeden oynatıyorlar. Çok yük bindirdiler. City karşılaşması rakip için daha önemli. İlk sekiz için uğraşıyorlar. Tabela Galatasaray için çok şey fark ettirmez, ilk 24'ü garantilediler. Burada farklı bir skor olursa, travma yaratabilir ama bunu geçmişte de atlattılar. Yine gelip Türkiye'de kazanırlar, yollarına devam ederler.