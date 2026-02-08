Biz bu adamı 50 milyon Euro’ya satarız!

N'Golo Kante transferine çok sevinen F.Bahçe taraftarı, Cenk Tosun, Jhon Duran ve En-Nesyri'nin ayrılığı sonrası sadece 19 yaşındaki Sidiki Cherif'in kadroya katılmasına tepkili.İtalyan hocanın 3 gün önce transfer komitesiyle yaptığı toplantıda, eğer yabancı oyunculardan biri kendi isteğiyle gitmezse takviye yapılmasını istemediği ve Cherif'e çok güvendiği öğrenildi. Scout ekibinin bulduğu genç golcü hakkında Tedesco'nun,ifadelerini kullandığı kaydedildi.Riski üzerine alan teknik heyet, genç oyuncu üzerine kurulu bir hücum planı hazırlıyor. Sakatlığını atlatmasının ardından Cherif'in ilk 11'e monte edilmesi düşünülüyor.Böylece Talisca'nın asıl yeri olan 10 numaraya dönmesi planlanıyor. Asensio'nun ise sağ kanatta içe kat eden serbest oyuncu rolünde görev yapması bekleniyor. Solda Musaba'nın hızıyla ceza sahasına taşıyacağı topların da hücumda kilit rol oynaması öngörülüyor.Transferi öncesi Angers formasıyla çıktığı Paris FC müsabakasında ayak bileği burkulan Sidiki Cherif, tedavisi nedeniyle henüz takıma katılmadı. Bu hafta içinde idmanlara başlaması beklenen Gine asılı Fransız santrfor, geçtiğimiz sezon uyluk yaralanması nedeniyle 235 gün sahalardan uzak kalmış ve 26 maçı kaçırmıştı. Ligue 1'de bu sezon 19 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol kaydeden 19 yaşındaki oyuncu, savunma arkasına yaptığı koşular ve son vuruşlardaki soğukkanlılığıyla biliniyor.Tedesco, orta sahada çok fazla opsiyonları olduğunu da söyledi. Kante transferi hakkında da şöyle konuştu: "Kış transfer dönemi kolay değildir çünkü çoğu oyuncu pazarda değil. Biz çok iyi bir iş çıkardık.Her şeyi birlikte yaptık. Bu çok olan bir şey değil."F.Bahçe, mutlaka bir santrfor almak istedi ama düşündükleri isimlerle anlaşma sağlayamadılar. Sonunda da bu görev yerine transfer yapılamadı. Bana göre bu önemli bir hata.Üstelik de geçen sene ciddi bir sakatlık geçirdi. Şu anda da ufak bir sakatlığı var. Israrla santrfor alınmamasında bence Tedesco'nun rolü var.Ben ise bunun tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum.Her şeyden önce fizik açıdan değil. Bunun dışında bir alternatif kalıyor, o da Milli Takım'da Montella'nın yaptığı gibi Kerem'i santrfor oynatmak. Onun şu anki formsuzluğunun nedenlerini araştırıp hazır hale getirmek gerek. Guendouzi ile Kante çok önemli transferler, hiçbir itirazım yok ama ileri uç sıkıntılı.Fenerbahçe tecrübeli bir golcü transfer etmeyerek lig yarışında son derece büyük risk aldı. 2-3 hafta sonra şampiyonluk yarışının iki takıma ineceğini düşünürsek, rakibinizde Victor Osimhen ve Mauro İcardi gibi iki tane net santrfor varken siz santrfor almıyorsunuz.Ana hedefiniz zaten Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak. Bu zamanda alamadığınız (veya oyununuza uygun bulmadığınız) santrfor profili mayıs ayında sizi şampiyonluktan edecek mi? Bunu düşünmek lazım.Onun için eğer kafanızda farklı bir oyun planı yoksa mutlaka kadroya iyi bir golcü katılması gerekliydi.F.Bahçe yönetimi hata yaptı. Takım tek santrfor (Cherif) ile devam ediyor. Tecrübesiz bir gence yüklenmek, sakatlık veya formsuzluk durumunda forvetsiz kalmak demek ki o da 11'de oynarsa..Zaten taraftarlar da bu yüzden eleştiriyor: "3 golcü gitti, yerine kariyerinde 4-5 golü olan 19'luk çocuk geldi" diye... Yönetim geleceğe oynuyor olabilir. Genç yetenekleri düşük maliyetle alıp geliştirip satmak F.Bahçe'nin son yıllarda denediği model! Eğer Cherif patlarsa kârlı çıkar. Ama kısa vadede sıkıntı yaratabilir. Şampiyonluk hedefiyle yürüyen bir takımın nokta golcüsünün olmaması garip..G.Saray'ın yedek golcüsünün İcardi olduğu düşünülürse, taraftar isyanda haklı. Orta sahadaki enflasyon dikkat çekerken golcü hattının durumu bundan sonraki maçlarda eleştiriye açık durum olur. Asensio ve Talisca ile sezon sonuna kadar bu iş yürür mü?