Maaş tasarrufu bonservise gitti

Beşiktaş, ara transfer döneminde maaş konusunda takım içi dengeleri yeniden düzenledi ve rakamları aşağıya çekmeyi başardı. Sezon başına Abraham ve Rafa gibi 6'şar milyon Euro maaşla oynayan futbolcular ayrıldı.Kadroya katılan 7 ismin toplam kontrat yükümlülüğü 30 milyon Euro seviyelerinde kaldıGiden oyunculardan toplam 35.5 milyon Euro gelir elde eden Beşiktaş, 6.5 milyon Euro ek maliyetle takımı yaptığı takvilerle büyük ölçüde güçlendirdi.Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transferlerle Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Adalı, sosyal medyasından da bir mesaj yayımlayarak, taraftardan destek istedi: "Hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan, Beşiktaş'ın geleceğini ayağa kaldırma sözü veriyoruz. Sizden isteğim; skor ne olursa olsun, bu genç kadronun ve bu yeni yapının arkasında dağ gibi durmanız. Stadyuma gelirken tüm kırgınlıkları kapıda bırakın."