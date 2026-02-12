Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor'da 7 isim Antalya maçında yok!
Giriş Tarihi: 12.02.2026 09:50

Samsunspor'da 7 isim Antalya maçında yok!

Süper Lig'in 22.haftasında Antalyaspor'a konuk olacak olan Samsunspor'da sarı kart cezalısı Antoine Makoumbou oynayamayacak. Karadeniz ekibinde 6 futbolcunun da forma giymesi beklenmiyor.

İHA
Samsunspor’da 7 isim Antalya maçında yok!
Samsunspor, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasını kazanarak Trabzonspor mağlubiyetini unutturmak istiyor.

Samsunspor, Süper Lig'de geride kalan haftalarda 21 maçta 30 puan topladı. Bu sezon ilk 5 için mücadele eden Karadeniz temsilcisi, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda oynayacağı Shkendija mücadelesi öncesinde ligde Antalyaspor'u yenerek moral bulma peşinde.

6 İSİM YOK

Samsun temsilcisinde Antalyaspor karşısında sarı kart cezalısı Antoine Makoumbou süre alamayacak. Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin, Ali Diabate, Afonso Sousa, Tahsin Bülbül, Tanguy Coulibaly ve Emre Kılınç'ın forma giymesi beklenmiyor.

Antalyaspor - Samsunspor karşılaşması yarın saat 20.00'de Antalya Stadı'nda oynanacak.

Samsunspor'da 7 isim Antalya maçında yok!
