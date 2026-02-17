Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arda Gülerli Real Madrid, olaylı maçta Benfica'yı tek golle geçti! Jose Mourinho atıldı...
Giriş Tarihi: 18.02.2026 01:28 Son Güncelleme: 18.02.2026 01:30

Arda Gülerli Real Madrid, olaylı maçta Benfica'yı tek golle geçti! Jose Mourinho atıldı...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında, Real Madrid deplasmanda Benfica'yı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Arda Gülerli Real Madrid, olaylı maçta Benfica’yı tek golle geçti! Jose Mourinho atıldı...
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Benfica'ya konuk oldu.

Eflatun-beyazlılar, Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçta rakibini 1-0 mağlup etti. İspanyol devine galibiyeti getiren gol 50. dakikada Vinicius Junior'dan geldi.

VINICIUS'A IRKÇI SALDIRI

Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'ın kendisine ırkçılık yapıldığı iddiası nedeniyle 10 dakika durdu.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydederken, Brezilyalı yıldız kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla saha kenarına geldi.

Vinicius Junior, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etti. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da araya girerek Brezilyalı futbolcuyu sakinleştirmesinin ardından karşılaşma yeniden başladı.

JOSE MOURINHO KIZARDI

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın 85. dakikasında hakeme yaptığı itirazların ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Arda Gülerli Real Madrid, olaylı maçta Benfica'yı tek golle geçti! Jose Mourinho atıldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz