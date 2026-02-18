Benfica-Real Madrid maçında ırkçılık krizi! Vinicius Junior sahayı terk etti...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica-Real Madrid maçı, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'ın kendisine ırkçılık yapıldığı iddiası nedeniyle 10 dakika durdu.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydederken, Brezilyalı yıldız kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla saha kenarına geldi.

Vinicius Junior, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etti.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da araya girerek Brezilyalı futbolcuyu sakinleştirmesinin ardından karşılaşma yeniden başladı. Mücadele bu skorla sona erdi.

AÇIKLAMA GELDİ

Prestianni, maçın ardından "Hiçbir zaman Vinicius Junior'a yönelik ırkçı hakaretlerde bulunmadığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ne yazık ki, duyduğunu sandığı şeyi yanlış anladı. Ben hiçbir zaman kimseye karşı ırkçı olmadım ve Real Madrid oyuncularından aldığım tehditlerden dolayı üzgünüm." dedi.

VALVERDE: "ÇOK ACINASIYDI"

Real Madrid'in Uruguaylı oyuncusu Federico Valverde ise "Prestianni? Bir şey söylerken ağzını tişörtünle kapatıyorsan, belli ki çok kötü bir şey söylüyorsun demektir. Asla kullanılmaması gereken bir kelime söyledi. Söylediği şey çok acınasıydı. Gerçekten çok, çok kötüydü." dedi.