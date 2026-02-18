UEFA’dan Benfica-Real Madrid maçındaki ırkçılık iddialarına soruşturma!

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica'nın, Real Madrid'i konuk ettiği maçta ırkçılık skandalı yaşandı. Real Madrid'in futbolcusu Vinicius Jr., Benfica'da forma giyen Gianluca Prestianni'nin kendisine ırkçı söylemde bulunduğunu iddia etti.

UEFA, bugün yaptığı açıklamada konuya dair soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi, Benfica ile Real Madrid arasında dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 son 16 play-off turu maçındaki ayrımcı davranış iddialarını araştırmak üzere görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacaktır." denildi.

NE OLMUŞTU?

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti. Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmişti.

Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmişti.